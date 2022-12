MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX ET BIO Montsûrs Montsûrs Montsûrs Catégories d’évènement: Mayenne

Mayenne Montsûrs Jusqu’à fin mai 2022, le marché de producteurs locaux et BIO se tiendra aux Halles de la Jouanne (ancien Proxi) tous les jeudis de 16h30 à 19h30. De juin à fin septembre, le marché se déroule aux abords de la rivière « La Jouanne » à Montsûrs près du camping municipal. Le jeudi 28 juillet, le marché sera délocalisé aux abords de l’étang de la Fenderie à Deux-Evailles de 16h30 à 19h30. Divers producteurs présents: fromages, viandes, bières, jus de pomme, café, miel, légumes, fleurs, confitures…

Animation différente à chaque date de marché. Organisé par la Municipalité de Montsûrs.

Gratuit. commune.montsurs@wanadoo.fr +33 2 43 01 00 31 https://www.montsurs.fr/ Montsûrs

