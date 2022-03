Marché de producteurs locaux et bio Lignac Lignac LignacLignac Catégories d’évènement: Indre

Lignac Indre la petite ménardière Lignac Indre Lignac Venez découvrir dans une ambiance conviviale ce marché de producteurs Bio à la ferme de la Petite Ménardière, à 1 km du superbe site de Château Guillaume. Retrouvez différents produits paysans : terrines, oeufs, jus de pomme, pains, vins, savon, laine … et bien sûr les fromages de chèvre de Jonathan ! Ce marché sera suivi à 21 h d’un concert gratuit avec “Manquab”… assiette locale et bio carnée ou végétarienne à reserver. Retrouvez l’ambiance des marchés à la ferme, sur une ferme installée fromage de chèvre bio. lapetitemenardiere@outlook.fr +33 2 54 24 28 34 Venez découvrir dans une ambiance conviviale ce marché de producteurs Bio à la ferme de la Petite Ménardière, à 1 km du superbe site de Château Guillaume. Retrouvez différents produits paysans : terrines, oeufs, jus de pomme, pains, vins, savon, laine … et bien sûr les fromages de chèvre de Jonathan ! Ce marché sera suivi à 21 h d’un concert gratuit avec “Manquab”… assiette locale et bio carnée ou végétarienne à reserver. © NR36

