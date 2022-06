MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX ET ARTISANAUX

2022-08-24 18:00:00 – 2022-08-24 22:00:00 Pour la 2ème fois cet été, la municipalité de Fresnay-sur-Sarthe vous propose un marché nocturne le mercredi 24 août.

De 18h à 22h, venez rencontrer une vingtaine d’exposants. Parmi eux des producteurs locaux (bière, plantes…) mais aussi des artisans d’art (coutelier, chapelier, bijoutier…).

Votre soirée pourra se terminer en beauté en profitant de la projection vidéo « Fresnay, dans les méandres de l'histoire », diffusée sur la porte du château à partir de 22h !

