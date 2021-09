Brissy-Hamégicourt Brissy-Hamégicourt Aisne, Brissy-Hamégicourt Marché de producteurs locaux de Brissy Hamégicourt Brissy-Hamégicourt Brissy-Hamégicourt Catégories d’évènement: Aisne

Brissy-Hamégicourt

Marché de producteurs locaux de Brissy Hamégicourt Brissy-Hamégicourt, 10 septembre 2021, Brissy-Hamégicourt. Marché de producteurs locaux de Brissy Hamégicourt 2021-09-10 16:00:00 – 2021-09-10 20:00:00

Brissy-Hamégicourt Aisne Brissy-Hamégicourt Le marché se tiendra place de la salle des fêtes le vendredi 9 juillet de 16h à 20h.

Comme chaque mois, vous pourrez gagner des paniers gourmands.

Et, pour la 1ère fois, nous pourrons à partir de 19h déguster sur place les bons produits de nos producteurs : faites-vous plaisir! 

mairie-brissy-hamegicourt@wanadoo.fr +33 3 23 07 84 39

dernière mise à jour : 2021-09-07

