Marché de producteurs locaux, chaque 1er dimanche du mois La Fermeté La Fermeté Catégories d’évènement: La Fermeté

Nièvre

Marché de producteurs locaux, chaque 1er dimanche du mois La Fermeté, 3 avril 2022, La Fermeté. Marché de producteurs locaux, chaque 1er dimanche du mois La Fermeté

2022-04-03 – 2022-04-03

La Fermeté Nièvre La Fermeté Tous les 1er dimanche de chaque mois de 8h30 à 12h30 :

Sur la place du village retrouvez des producteurs locaux, et les saveurs des produits de nos régions.

Place du village – La Fermeté Animation exceptionnelle, dimanche 3 avril : Grand Marché de Printemps de 9h00 à 17h00 :

Producteurs, artisans et animations tout au long de la journée

Restauration sur place à emporter

Thiernay -La Fermeté +33 3 86 58 43 68 Tous les 1er dimanche de chaque mois de 8h30 à 12h30 :

Sur la place du village retrouvez des producteurs locaux, et les saveurs des produits de nos régions.

Place du village – La Fermeté Animation exceptionnelle, dimanche 3 avril : Grand Marché de Printemps de 9h00 à 17h00 :

Producteurs, artisans et animations tout au long de la journée

Restauration sur place à emporter

Thiernay -La Fermeté La Fermeté

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: La Fermeté, Nièvre Autres Lieu La Fermeté Adresse Ville La Fermeté lieuville La Fermeté Departement Nièvre

La Fermeté La Fermeté Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-fermete/

Marché de producteurs locaux, chaque 1er dimanche du mois La Fermeté 2022-04-03 was last modified: by Marché de producteurs locaux, chaque 1er dimanche du mois La Fermeté La Fermeté 3 avril 2022 La Fermeté nièvre

La Fermeté Nièvre