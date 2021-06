Breteau Domaine le Vieux Muguet Breteau Marché de producteurs locaux, brocante… Domaine le Vieux Muguet Breteau Catégorie d’évènement: Breteau

Marché de producteurs locaux, brocante… Domaine le Vieux Muguet, 20 juin 2021-20 juin 2021, Breteau. Marché de producteurs locaux, brocante…

Domaine le Vieux Muguet, le dimanche 20 juin à 09:00

Au Domaine du Vieux Muguet venez chiner, découvrir les produits du terroir (marché), d’artisanat. Restauration sur place et concerts gratuits. Au Domaine du Vieux Muguet venez chiner, découvrir les produits du terroir (marché), d’artisanat. Restauration sur place. Domaine le Vieux Muguet Domaine le Vieux Muguet, Breteau Breteau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-20T09:00:00 2021-06-20T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Breteau Étiquettes évènement : Autres Lieu Domaine le Vieux Muguet Adresse Domaine le Vieux Muguet, Breteau Ville Breteau lieuville Domaine le Vieux Muguet Breteau