Marché de producteurs locaux à Lunay Lunay, 5 septembre 2021, Lunay.

Marché de producteurs locaux à Lunay 2021-09-05 09:00:00 09:00:00 – 2021-09-05 13:00:00 13:00:00

Lunay Loir-et-Cher Lunay

Marché de producteurs locaux à Lunay. Producteurs présents : Ferme de Gorgeat (viande de porc), Cochon dans le pré (préparations à base de porc), Peau d’oie (bières), GAEC Minier (viticulteur), fromages de chèvre, Souris Gourmande (fromages), Patrick Chaillou (apiculteur), Ferme de la Haie Burin (viande de bœuf), Julie de Féraudy (maraîchère bio), Ferme des Trois Buissons (farines et huiles), Domaine des Gauchers (vins naturels), Ferme d’Alberte (pâtes bio), GAEC de la Braye (saucissons, carpaccio et terrines de bœuf), boulangerie de Lunay (pains et pâtisseries, petite restauration), Savons de la Cisse de Val en Cisse, l’absolu (cosmétiques), Stéphane Dorizon (conserverie artisanale bio et solidaire), Tony Charneau destruction de nuisibles), Modern Bar (buvette, petite restauration).

Vente directe par les producteurs présents et restauration possible sur place jusqu’à 14h30.

colette.chevallier1@gmail.com +33 9 63 66 01 98

