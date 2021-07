Loudenvielle Loudenvielle Hautes-Pyrénées, Loudenvielle Marché de producteurs locaux à Loudenvielle Loudenvielle Loudenvielle Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Loudenvielle

Marché de producteurs locaux à Loudenvielle Loudenvielle, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Loudenvielle. Marché de producteurs locaux à Loudenvielle 2021-07-06 16:00:00 16:00:00 – 2021-07-06 20:00:00 20:00:00 place des Badalans LOUDENVIELLE

Loudenvielle Hautes-Pyrénées Loudenvielle Tous les mardis à partir de 16 h : vente directe du producteur au consommateur : fromage, miel, gâteaux, savons, charcuterie, etc… +33 5 62 99 95 35 dernière mise à jour : 2021-07-01 par OT de la Vallée du Louron|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Loudenvielle Étiquettes évènement : Autres Lieu Loudenvielle Adresse place des Badalans LOUDENVIELLE Ville Loudenvielle lieuville 42.79633#0.40917