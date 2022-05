Marché de producteurs locaux à la ferme Sahouret Sauveterre-de-Béarn Sauveterre-de-Béarn Catégories d’évènement: 64390

Marché de producteurs locaux à la ferme Sahouret Sauveterre-de-Béarn, 12 août 2022, Sauveterre-de-Béarn. Marché de producteurs locaux à la ferme Sahouret Maison Ange 36 chemin d’Oreyte Sauveterre-de-Béarn

2022-08-12 18:00:00 – 2022-08-12 22:00:00 Maison Ange 36 chemin d’Oreyte

Sauveterre-de-Béarn 64390 Sauveterre-de-Béarn Venez nombreux au marché de producteurs à la ferme Sahouret.

8 producteurs locaux vendent directement : grillades, fromage de brebis et de chèvre, miel, pâtisserie, cornichons, bières et du vin. Des animations musicales se déroulent durant toute la soirée. Venez nombreux au marché de producteurs à la ferme Sahouret.

Maison Ange 36 chemin d'Oreyte Sauveterre-de-Béarn

