Marché de producteurs locaux à la ferme Sahouret

Marché de producteurs locaux à la ferme Sahouret, 3 août 2022, . Marché de producteurs locaux à la ferme Sahouret

2022-08-03 18:00:00 – 2022-08-03 22:00:00 Venez nombreux au marché de producteurs à la ferme Sahouret.

8 producteurs locaux vendent directement : grillades, fromage de brebis et de chèvre, miel, pâtisserie, cornichons, bières et du vin. Des animations musicales se déroulent durant toute la soirée. Venez nombreux au marché de producteurs à la ferme Sahouret.

8 producteurs locaux vendent directement : grillades, fromage de brebis et de chèvre, miel, pâtisserie, cornichons, bières et du vin. Des animations musicales se déroulent durant toute la soirée. Venez nombreux au marché de producteurs à la ferme Sahouret.

8 producteurs locaux vendent directement : grillades, fromage de brebis et de chèvre, miel, pâtisserie, cornichons, bières et du vin. Des animations musicales se déroulent durant toute la soirée. dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville