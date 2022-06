Marché de producteurs locaux

Marché de producteurs locaux, 30 septembre 2022, . Marché de producteurs locaux

2022-09-30 15:00:00 – 2022-09-30 19:00:00 EUR 0 0 Pour donner suite à l'installation de maraichères bio sur des parcelles communales, la commune de POEY DE LESCAR a la volonté de proposer la vente de produits locaux, à ces habitants et à ceux des communes voisines. Le choix des producteurs s'appuiera sur des circuits courts dernière mise à jour : 2022-06-07 par

