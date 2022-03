Marché de producteurs Lescar, 23 avril 2022, Lescar.

Marché de producteurs Emmaüs Lescar Chemin Salie Lescar

2022-04-23 – 2022-04-23 Emmaüs Lescar Chemin Salie

Lescar Pyrénées-Atlantiques

L’équipe d’Emmaüs Lescar s’est associée avec un groupement de producteurs locaux afin de créer un marché de produits de qualité et de proximité..

Vous y trouverez toutes les semaines, les légumes et fruits de saison, mais aussi du miel, du fromage, des oeufs et autres gourmandises !

+33 5 59 81 17 82

emmaüs

Emmaüs Lescar Chemin Salie Lescar

