Marché de producteurs Les Pilles Les Pilles Catégories d’évènement: Drôme

Les Pilles

Marché de producteurs Les Pilles, 9 mai 2022, Les Pilles. Marché de producteurs Sortie est du village Place de l’Olivier Les Pilles

2022-05-09 17:00:00 17:00:00 – 2022-10-17 19:00:00 19:00:00 Sortie est du village Place de l’Olivier

Les Pilles Drôme Les Pilles Au marché de Producteurs des Pilles, vous trouverez des produits locaux, de saison ou transformés, majoritairement bio et en circuit court.

La buvette rouvrira dès que les conditions sanitaires le permettront.. mairie.lespilles@orange.fr +33 4 75 27 71 80 http://lespilles.fr/ Sortie est du village Place de l’Olivier Les Pilles

dernière mise à jour : 2022-05-06 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Les Pilles Autres Lieu Les Pilles Adresse Sortie est du village Place de l'Olivier Ville Les Pilles lieuville Sortie est du village Place de l'Olivier Les Pilles Departement Drôme

Les Pilles Les Pilles Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-pilles/

Marché de producteurs Les Pilles 2022-05-09 was last modified: by Marché de producteurs Les Pilles Les Pilles 9 mai 2022 Drôme Les Pilles

Les Pilles Drôme