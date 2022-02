Marché de producteurs Guerfand Guerfand Catégories d’évènement: Guerfand

Saône-et-Loire

Marché de producteurs Guerfand, 27 février 2022, Guerfand. Marché de producteurs Place de la mairie 1 Rue du Bourg Guerfand

2022-02-27 – 2022-02-27 Place de la mairie 1 Rue du Bourg

Guerfand Saône-et-Loire Guerfand EUR 0 0 Ce marché a lieu toute l’année, chaque 2ème et 4ème dimanche du mois. Légumes, condiments, sirops, bières, volailles, et de nombreux autres produits sont proposés à la vente. +33 3 85 47 78 50 Ce marché a lieu toute l’année, chaque 2ème et 4ème dimanche du mois. Légumes, condiments, sirops, bières, volailles, et de nombreux autres produits sont proposés à la vente. Place de la mairie 1 Rue du Bourg Guerfand

dernière mise à jour : 2022-02-14 par

Détails Catégories d’évènement: Guerfand, Saône-et-Loire Autres Lieu Guerfand Adresse Place de la mairie 1 Rue du Bourg Ville Guerfand lieuville Place de la mairie 1 Rue du Bourg Guerfand Departement Saône-et-Loire

Guerfand Guerfand Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerfand/

Marché de producteurs Guerfand 2022-02-27 was last modified: by Marché de producteurs Guerfand Guerfand 27 février 2022 Guerfand Saône-et-Loire

Guerfand Saône-et-Loire