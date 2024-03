Marché de producteurs Guémar, jeudi 21 mars 2024.

Marché de producteurs Guémar Haut-Rhin

Allez à la rencontre de petits producteurs locaux à l’occasion de ce marché à la ferme, sur la commune de Guémar.

Remplissez votre panier de produits locaux en découvrant ce marché à la ferme. Vous y trouverez de multiples produits Oeufs, viande, charcuterie, fromages, yaourts…mais également des produits cosmétiques, infusions, aromates et sirop de plantes.

Dégustation de bières et vins possible sur place.

La ferme Alsalin d Ostheim vous proposera du jambon braisé ! Et toujours les tartes flambées, pizzas et crêpes sur place et à emporter ! 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 17:00:00

fin : 2024-03-21 21:00:00

3 chemin de Bergheim

Guémar 68970 Haut-Rhin Grand Est peggy.meinharth@gmail.com

L’événement Marché de producteurs Guémar a été mis à jour le 2024-02-29 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr