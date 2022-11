Marché de producteurs Genouilly Genouilly Catégories d’évènement: Genouilly

Marché de producteurs

Genouilly

Saône-et-Loire EUR Marché de producteurs et artisans locaux d’automne . Comme chaque trimestre, la Bergerie de Santagny organise son traditionnel marché.

Il sera pour vous l’occasion de faire vos emplettes pour les fêtes ou de commander vos produits préférés pour vous assurer un bon moment sereinement. Tous les producteurs auront des bons de commandes, que vous pourrez venir récupérer juste avant les fêtes à la Bergerie de Santagny. Buvette et restauration sur place. labergeriedesantagny@gmail.com https://www.labergeriedesantagny.fr/ La Bergerie de Santagny 9 Lieu-dit Santagny Genouilly

