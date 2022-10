Marché de producteurs Fouesnant, 14 octobre 2022, Fouesnant.

Fouesnant

2022-10-14 – 2022-10-14

Les élèves de l’option Développement durable du lycée de Bréhoulou, à Fouesnant, organisent un marché de producteurs locaux ouvert à tous les Fouesnantais, vendredi 14 octobre, de 13 h 30 à 17 h.

Le marché proposera de nombreux produits locaux et de qualité dont du cidre, du miel, du pain, des légumes de saison, et des produits laitiers, des plantes aromatiques et médicinales, de la spiruline, des huiles essentielles, des crêpes à emporter et des gâteaux fabriqués par des élèves. Parmi cette variété, on pourra trouver de nombreux aliments d’origine biologique.

Une collecte au profit des enfants hospitalisés

Organisé par les élèves de seconde engagés dans l’option Écologie, agronomie, territoire et développement durable (EATDD), ce projet a également pour objectif de leur permettre d’acquérir de l’autonomie, de développer la communication et de participer à la promotion des producteurs locaux. Les élèves collecteront par ailleurs des doudous, jouets et livres au bénéfice des enfants hospitalisés.

