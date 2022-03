Marché de producteurs et vignerons Village Saint-Charles Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Date et horaire exacts : Du samedi 26 mars 2022 au dimanche 27 mars 2022 :

dimanche

de 10h00 à 18h00

samedi

de 10h00 à 19h00

gratuit

Grand marché, de produits fermiers, en vente directe. Pour tous les amoureux des produits du terroir et du 100% local ! Le temps d'un week-end ce sont 60 agriculteurs et vignerons qui vous accueillent avec les commerçant du Village Saint-Charles, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Partisans des circuits courts, ils vous proposons de découvrir leurs métiers, leurs produits authentiques et de qualité. Venez les rencontrer, partager des moments uniques et découvrir des saveurs exceptionnelles. Fromages & produits laitiers, vins, champagne & spiritueux, fruits & légumes, charcuteries, viandes & gibier, épicerie sucrée et salée, poissons & fruits de mer… LE TOUT 100% LOCAL ET DE SAISON ! Restauration à emporter sur place tout le week-end : huîtres, aligot, parmentier de canard, crêpes… Et présence d'animaux de la ferme pour les petits. Village Saint-Charles Rue Saint Charles Paris 75015

Date complète :

2022-03-26T10:00:00+01:00_2022-03-26T19:00:00+01:00;2022-03-27T10:00:00+01:00_2022-03-27T18:00:00+01:00

© Pari Fermier

