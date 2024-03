MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET VIDE GRENIER Marsoulas, dimanche 21 avril 2024.

Venez chiner et découvrir les producteurs locaux !

Marché de producteurs et vide grenier.

Buvette et restauration sur place. 22 2 EUR.

Début : 2024-04-21 09:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

PLACE DES PLATANES

Marsoulas 31260 Haute-Garonne Occitanie festivitesmarsoulas@gmail.com

