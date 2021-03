Marché de producteurs et d’artisans Ponton d’honneur – Quai Richelieu,33000 Bordeaux, 8 mai 2021-8 mai 2021, Bordeaux.

Marché de producteurs et d’artisans

Ponton d’honneur – Quai Richelieu, 33000 Bordeaux, le samedi 8 mai à 10:00

La cale du Tourmente s’ouvre au public ————————————– Venez découvrir la richesse des territoires reliés par les voies fluviales et rencontrer les producteurs-chargeurs ainsi que les différents acteurs du voyage. Un marché de producteurs et d’artisans à partir des produits qui naviguent par voie fluviale ——————————————————————————————– Un moment de plaisir et de dégustation sur l’eau pour découvrir et sentir les liens possibles entre les territoires et le fleuve et pour mieux s’alimenter tout en respectant l’environnement. _Si vous êtes artisan·e ou producteur·trice et souhaitez charger des produits, vous pouvez vous inscrire via le lien contact ci-dessous._

Entrée libre pour le public, sur inscription pour les artisans/artisanes et/ou producteurs/productrices

Un marché bio et local sur l’eau à Bordeaux, à bord de la péniche « Tourmente ».

