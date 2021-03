Rémelfing Rémelfing Moselle, Rémelfing MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET D’ARTISANS DU VAL DE SARRE Rémelfing Catégories d’évènement: Moselle

Rémelfing

MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET D’ARTISANS DU VAL DE SARRE, 20 mars 2021-20 mars 2021, Rémelfing. MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET D’ARTISANS DU VAL DE SARRE 2021-03-20 09:30:00 09:30:00 – 2021-03-20 14:00:00 14:00:00 Château 1 place du Château

Rémelfing Moselle Rémelfing Invitation aux gourmets et gourmands !

Organisé par l’Association Consom’acteur Woust’Loca-Drive et la commune de Rémelfing.

Découvrez ou retrouvez vos produits fermiers et artisanaux locaux frais et de saison.

Port du masque obligatoire. consom’acteur.woust-drive@laposte.net Invitation aux gourmets et gourmands !

Organisé par l’Association Consom’acteur Woust’Loca-Drive et la commune de Rémelfing.

Découvrez ou retrouvez vos produits fermiers et artisanaux locaux frais et de saison.

Port du masque obligatoire. Consom’Acteur – Woust Loca Drive

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Rémelfing Autres Lieu Rémelfing Adresse Château 1 place du Château Ville Rémelfing