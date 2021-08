Saint-Jean-Chambre Saint-Jean-Chambre Ardèche, Saint-Jean-Chambre Marché de producteurs et d’artisans-créateurs Saint-Jean-Chambre Saint-Jean-Chambre Catégories d’évènement: Ardèche

Marché de producteurs et d’artisans-créateurs Saint-Jean-Chambre, 14 août 2021, Saint-Jean-Chambre. Marché de producteurs et d’artisans-créateurs 2021-08-14 17:00:00 17:00:00 – 2021-08-14 20:00:00 20:00:00

Saint-Jean-Chambre Ardêche Saint-Jean-Chambre Ardèche Marché proposé dans le cadre de la “Fête du village” organisée par l’association Saint-Jean-Chambre et ses amis.

Marché proposé dans le cadre de la "Fête du village" organisée par l'association Saint-Jean-Chambre et ses amis.

Buvette, petite restauration (plateaux repas) et bal avec sono à partir de 20h.
stjchambre@gmail.com

Catégories d'évènement: Ardèche, Saint-Jean-Chambre
Lieu Saint-Jean-Chambre
Ville Saint-Jean-Chambre
lieuville 44.90449#4.56414