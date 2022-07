Marché de producteurs et d’artisanat Prudhomat Prudhomat Catégories d’évènement: Lot

Lot Prudhomat Le CAP (Collectif autonomie partage) organise un marché de producteurs et d’artisanat sous la halle. A partir de 18 h, ce sera en musique avec Bijaman, Dajoe et Accor Demon.

Restauration et buvette sur place. +33 5 65 38 64 45 marché gourmand

