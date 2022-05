MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET CRÉATEURS Orée d’Anjou, 8 mai 2022, Orée d'Anjou.

MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET CRÉATEURS Orée d’Anjou

2022-05-08 10:00:00 – 2022-05-08 14:00:00

Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Flânez sur la place des piliers de Champtoceaux et découvrez un marché de producteurs et créateurs proposé par l’association Marguerite et Hyppolite.

Au programme : Echange de recettes fétiches et troc de confitures !

Buvette sur place et restauration possible.

Marché des producteurs et créateurs

Flânez sur la place des piliers de Champtoceaux et découvrez un marché de producteurs et créateurs proposé par l’association Marguerite et Hyppolite.

Au programme : Echange de recettes fétiches et troc de confitures !

Buvette sur place et restauration possible.

Orée d’Anjou

dernière mise à jour : 2022-04-28 par