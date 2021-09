Félines-Minervois Félines-Minervois Félines-Minervois, Hérault MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET CRÉATEURS Félines-Minervois Félines-Minervois Catégories d’évènement: Félines-Minervois

Hérault

MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET CRÉATEURS Félines-Minervois, 2 octobre 2021, Félines-Minervois. MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET CRÉATEURS 2021-10-02 – 2021-10-02

Félines-Minervois Hérault Félines-Minervois Marché de producteurs et artisans locaux sur l’esplanade Jean Louvière de Félines. Viande, fruits et légumes biologiques, fromages, miel, pain mais aussi restauration à emporter, bijoux, pierres de litho thérapie, guimauves et sirops à base d’eaux florales… Marché de producteurs et artisans locaux sur l’esplanade Jean Louvière de Félines. Viande, fruits et légumes biologiques, fromages, miel, pain mais aussi restauration à emporter, bijoux, pierres de litho thérapie, guimauves et sirops à base d’eaux florales… lesgroinsdelagarrigue@gmail.com Marché de producteurs et artisans locaux sur l’esplanade Jean Louvière de Félines. Viande, fruits et légumes biologiques, fromages, miel, pain mais aussi restauration à emporter, bijoux, pierres de litho thérapie, guimauves et sirops à base d’eaux florales… dernière mise à jour : 2021-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Félines-Minervois, Hérault Autres Lieu Félines-Minervois Adresse Ville Félines-Minervois lieuville 43.32954#2.60124