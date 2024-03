Marché de producteurs et créateurs du printemps Association Scops Besançon Besançon, dimanche 24 mars 2024.

Venez au marché de producteurs et créateurs locaux pour fêter le printemps à l’association SCOPS au 12 rue des frères mercier à Besançon.

Au programme, de la bière locale en pression, quelques collations (crêpes, des gaufres…), des producteurs et créateurs locaux !

Voici un aperçu de ce que vous pourrez y trouver

Pesto à l’ail des ours fraichement fabriqué, miel, bonbons au miel, sauces barbecue, ketchup, chocolat, pâtes à tartiner, beurre de cacahuète, purée d’amande, sirops, chutneys, pâtes de fruits, coulis, sels aromatisés, vin naturel bio…

Mais aussi toute une gamme de savons à froid et cosmétiques naturels, des bananes cousues main en tissu recyclé, des doudous en crochet, du CBG (et du CBD),

Et tout ça produit pas loin de Besançon ?? La classe !

La Petite Glaneuse Nina, Motormiel, Sam le sauvage (xocolatl), Le Chaudron à Plumes Savonnerie, Doubs Chanvre D’ici, Bières Ney, Les vignes à Fanfan… 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 14:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

Association Scops Besançon 12 rue des frères Mercier

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lapetiteglaneuse@outlook.fr

