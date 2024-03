marché de producteurs et créateur locaux Jouet-sur-l’Aubois, dimanche 31 mars 2024.

marché de producteurs et créateur locaux Jouet-sur-l’Aubois Cher

Dimanche

La fête de Pâques est l’une des célébrations les plus importantes de l’année, et il n’y a pas de meilleure façon de célébrer cette occasion spéciale que de participer à une brocante ou à un marché de producteurs locaux.

Le marché de producteurs locaux est une excellente occasion de découvrir les spécialités culinaires de votre région et de rencontrer les producteurs locaux. Vous pourrez également découvrir des produits artisanaux et des articles uniques pour vous ou pour offrir en cadeau. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 09:00:00

fin : 2024-03-31 18:00:00

4 Rue des Écoles

Jouet-sur-l’Aubois 18320 Cher Centre-Val de Loire mairie.jouet@orange.fr

L’événement marché de producteurs et créateur locaux Jouet-sur-l’Aubois a été mis à jour le 2024-03-05 par BERRY