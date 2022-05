Marché de producteurs et artisans par Maxi Mômes Beynac Beynac BeynacBeynac Catégories d’évènement: Beynac

Marché de producteurs et artisans par Maxi Mômes Beynac Beynac, 15 mai 2022, BeynacBeynac. Marché de producteurs et artisans par Maxi Mômes 29 rue de la Croix des Combes Beynac Beynac

2022-05-15 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-15 16:00:00 16:00:00

Beynac Haute-Vienne 29 rue de la Croix des Combes Beynac Haute-Vienne Beynac Le dimanche 15 mai de 9h à 16h, salle des fêtes de Beynac.

Buvette, crêpes, frites. Marché de producteurs et artisans en extérieur.

Organisé par l’association Maxi Mômes des parents d’élèves du RPI de Beynac-Burgnac-Meilhac.

Vente de produits locaux à emporter ou à consommer sur place. Possibilité de faire cuire ses grillades gratuitement.

