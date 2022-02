Marché de producteurs et artisans Olliergues Olliergues Catégories d’évènement: Olliergues

Puy-de-Dôme

Marché de producteurs et artisans Olliergues, 3 juillet 2022, Olliergues. Marché de producteurs et artisans Olliergues

2022-07-03 09:00:00 09:00:00 – 2022-09-11 12:30:00 12:30:00

Olliergues Puy-de-Dôme Olliergues Tous les dimanches matins de juillet à septembre, l’association Les terroirs du pays d’Olliergues vous invite sur la place de la mairie pour rencontrer producteurs et artisans locaux. helenlemaire@yahoo.fr +33 4 73 95 56 49 Olliergues

