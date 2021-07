Myon Myon Doubs, Myon Marché de producteurs et artisans Myon Myon Catégories d’évènement: Doubs

Myon

Marché de producteurs et artisans Myon, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Myon. Marché de producteurs et artisans 2021-07-18 – 2021-07-18 Boulangerie “Le Fournil des Loups” 11, rue du Colombier

Myon Doubs Myon EUR 0 Nombreux producteurs du coin : Traiteur Marle, La bergerie de Sophie (fromage de brebis), La brasserie du coucou (bière artisanale), Jérôme Buhon (miel), L’escargot du Lison, Galina’C (œufs poules, cailles et oies), Le moulin de Stravochori (huile d’olive de Crête), Les savons de Marine, GAEC Humbert (viande), Le panier de Daphné (épicerie), Le vignale (vin), Les légumes de Claire, Jules chocolatier, Pasta Juju (pâtes artisanales), Les lamas d’Anny (laine de lamas), Méli-Mélo (feutrine)… Accueil Nombreux producteurs du coin : Traiteur Marle, La bergerie de Sophie (fromage de brebis), La brasserie du coucou (bière artisanale), Jérôme Buhon (miel), L’escargot du Lison, Galina’C (œufs poules, cailles et oies), Le moulin de Stravochori (huile d’olive de Crête), Les savons de Marine, GAEC Humbert (viande), Le panier de Daphné (épicerie), Le vignale (vin), Les légumes de Claire, Jules chocolatier, Pasta Juju (pâtes artisanales), Les lamas d’Anny (laine de lamas), Méli-Mélo (feutrine)… dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Myon Étiquettes évènement : Autres Lieu Myon Adresse Boulangerie “Le Fournil des Loups” 11, rue du Colombier Ville Myon lieuville 47.0253#5.94097