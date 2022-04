Marché de producteurs et artisans Moras-en-Valloire Moras-en-Valloire Catégories d’évènement: Drôme

Moras-en-Valloire Drôme Moras-en-Valloire Nouveau Marché de producteurs et artisans renouvelé tous les premiers vendredis du mois. Stationnement visiteurs conseillé Rue des Terreaux. mairie.moras@wanadoo.fr +33 4 75 31 94 71 http://www.moras-en-valloire.fr/ Moras-en-Valloire

