Marché de producteurs et artisans Mauves-sur-Huisne Mauves-sur-Huisne Catégories d’évènement: Mauves-sur-Huisne

Orne

Marché de producteurs et artisans Mauves-sur-Huisne, 21 octobre 2022, Mauves-sur-Huisne. Marché de producteurs et artisans

Place de la Mairie Mauves-sur-Huisne Orne OT DE MORTAGNE AU PERCHE OT DE MORTAGNE AU PERCHEOT DE MORTAGNE AU PERCHE

2022-10-21 18:00:00 18:00:00 – 2022-10-21 21:00:00 21:00:00 Mauves-sur-Huisne

Orne Mauves-sur-Huisne Marché de producteurs et artisans. Restauration sur place : omelette chaude avec les oeufs du Gaec de la Sellerie, crêpes sucrées, les délices de Sousou, cidre de M. Duteil et les bières de la Vertueuse. Marché de producteurs et artisans. Restauration sur place : omelette chaude avec les oeufs du Gaec de la Sellerie, crêpes sucrées, les délices de Sousou, cidre de M. Duteil et les bières de la Vertueuse. +33 2 33 83 82 28 Mauves-sur-Huisne

dernière mise à jour : 2022-10-13 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE OT DE MORTAGNE AU PERCHE

Détails Catégories d’évènement: Mauves-sur-Huisne, Orne Autres Lieu Mauves-sur-Huisne Adresse Place de la Mairie Mauves-sur-Huisne Orne OT DE MORTAGNE AU PERCHE OT DE MORTAGNE AU PERCHEOT DE MORTAGNE AU PERCHE Ville Mauves-sur-Huisne lieuville Mauves-sur-Huisne Departement Orne

Mauves-sur-Huisne Mauves-sur-Huisne Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauves-sur-huisne/

Marché de producteurs et artisans Mauves-sur-Huisne 2022-10-21 was last modified: by Marché de producteurs et artisans Mauves-sur-Huisne Mauves-sur-Huisne 21 octobre 2022 Mauves-sur-Huisne Orne Place de la Mairie Mauves-sur-Huisne Orne OT DE MORTAGNE AU PERCHE

Mauves-sur-Huisne Orne