Mauves-sur-Huisne Mauves-sur-Huisne Mauves-sur-Huisne, Orne Marché de producteurs et artisans Mauves-sur-Huisne Mauves-sur-Huisne Catégories d’évènement: Mauves-sur-Huisne

Orne

Marché de producteurs et artisans Mauves-sur-Huisne, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Mauves-sur-Huisne. Marché de producteurs et artisans 2021-07-30 – 2021-07-30

Mauves-sur-Huisne Orne Mauves-sur-Huisne Retrouvez le marché des producteurs et artisans devant la mairie et dans la cour de l’ancienne école de Mauves-sur-Huisne. Retrouvez le marché des producteurs et artisans devant la mairie et dans la cour de l’ancienne école de Mauves-sur-Huisne. +33 2 33 83 82 28 Retrouvez le marché des producteurs et artisans devant la mairie et dans la cour de l’ancienne école de Mauves-sur-Huisne. dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Mauves-sur-Huisne, Orne Autres Lieu Mauves-sur-Huisne Adresse Ville Mauves-sur-Huisne lieuville 48.45013#0.62071