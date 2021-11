Flumet Flumet Flumet, Savoie Marché de producteurs et artisans locaux Flumet Flumet Catégories d’évènement: Flumet

Savoie

Marché de producteurs et artisans locaux Flumet, 23 décembre 2021, Flumet. Marché de producteurs et artisans locaux Flumet

2021-12-23 15:30:00 15:30:00 – 2021-03-03 19:30:00 19:30:00

Flumet Savoie Flumet Découvrez les savoirs faire des producteurs et artisans de la région autour d’un marché. Animation musicale et jeux pour enfants avec Matthieu animateur station. info@flumet-montblanc.com +33 4 79 31 61 08 Flumet

dernière mise à jour : 2021-11-10 par Office de Tourisme du Val d’Arly

Détails Catégories d’évènement: Flumet, Savoie Autres Lieu Flumet Adresse Ville Flumet lieuville Flumet