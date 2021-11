Arleuf Arleuf Arleuf, Nièvre Marché de producteurs et artisans locaux Arleuf Arleuf Catégories d’évènement: Arleuf

Nièvre

Marché de producteurs et artisans locaux Arleuf, 19 décembre 2021, Arleuf. Marché de producteurs et artisans locaux Haut Folin Chalet de Préperny Arleuf

2021-12-19 – 2021-12-19 Haut Folin Chalet de Préperny

Arleuf Nièvre Noël en forêt au chalet de Préperny (Haut Folin). Marché de producteurs et artisans locaux, animations musicales, balades à poneys, arrivée du Père Noël en calèche, vin chaud, crêpes, buvette. Organisé par Ski en Morvan et ses partenaires. Informations au Cornemuse. Noël en forêt au chalet de Préperny (Haut Folin). Marché de producteurs et artisans locaux, animations musicales, balades à poneys, arrivée du Père Noël en calèche, vin chaud, crêpes, buvette. Organisé par Ski en Morvan et ses partenaires. Informations au Cornemuse. Haut Folin Chalet de Préperny Arleuf

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Arleuf, Nièvre Autres Lieu Arleuf Adresse Haut Folin Chalet de Préperny Ville Arleuf lieuville Haut Folin Chalet de Préperny Arleuf