Marché de producteurs et artisans La Cellette La Cellette, samedi 13 avril 2024.

Marché de producteurs et artisans La Cellette La Cellette Samedi 13 avril, 09h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-13 09:00

Fin : 2024-04-13 12:00

Marché de producteurs locaux et artisans. Samedi 13 avril, 09h00 1

L’association du Panier de Poucet de La Cellette (23) organise un marché de producteurs locaux et artisans chaque deuxième samedi du mois, d’avril à octobre. Le premier marché de l’année, le 13 avril, offre également une chasse aux oeufs pour les enfants.

La Cellette Place du 8 mai 1945 La Cellette 23350 Creuse