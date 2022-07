Marché de producteurs et artisans Ballay Ballay Catégorie d’évènement: Ballay

2022-07-17 – 2022-07-17 Vauloyer Ballay Ardennes Ballay 17 juillet 2022Marché de producteurs et artisansPortes ouvertes 10h à 18hChambres d’hôtes les 5 MésangesPanier garni à gagnerBuvette et petite restaurationDégustation de thés et tisanesPrésence d’Hubert le jardinier de 14h à 17h.Séances de relaxation aux bols tibétains à 14h30 et 16h30 (sur réservation 10€, 8 personnes par séance)Atelier fabrication d’un baume à base de plantes 10h30 et 11h30 (sur réservation 5€, 6 personnes par atelier)Plus de renseignements au 06 82 14 71 64 +33 6 82 14 71 64 Vauloyer Ballay

