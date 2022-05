Marché de producteurs et artisans à Lacroix-Barrez Lacroix-Barrez Lacroix-Barrez Catégories d’évènement: 12600

Lacroix-Barrez

Marché de producteurs et artisans à Lacroix-Barrez Lacroix-Barrez, 11 juillet 2022, Lacroix-Barrez. Marché de producteurs et artisans à Lacroix-Barrez Le bourg Lacroix-Barrez

2022-07-11 – 2022-08-29

Le bourg 12600 Lacroix-Barrez EUR Marché de producteurs et artisans, à partir de 18h00, place de l’Eglise (Cardinal Verdier), tous les lundis du 11 juillet au 29 août. Venez goûter les produits de nos producteurs locaux ! Marché de producteurs et artisans, à partir de 18h00, place de l’Eglise (Cardinal Verdier), tous les lundis du 11 juillet au 29 août. Le bourg Lacroix-Barrez

dernière mise à jour : 2021-12-21 par

Détails Catégories d’évènement: 12600, Lacroix-Barrez Autres Lieu Lacroix-Barrez Adresse Le bourg Ville Lacroix-Barrez lieuville Le bourg Lacroix-Barrez

Marché de producteurs et artisans à Lacroix-Barrez Lacroix-Barrez 2022-07-11 was last modified: by Marché de producteurs et artisans à Lacroix-Barrez Lacroix-Barrez Lacroix-Barrez 11 juillet 2022

Lacroix-Barrez