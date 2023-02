Marché de producteurs, 7 juillet 2023, Éguzon-Chantôme .

Marché de producteurs

2 rue de la Gare Éguzon-Chantôme Indre

2023-07-07 – 2023-07-07

Éguzon-Chantôme

Indre

Les producteurs s’installent au cœur des douves chaque vendredi d’été, de 17h30 à 20h30, et proposent de la viande et charcuterie de porc, de bœuf, de volailles : poulets, pintades et canards, des fromages de chèvres et de vaches, des vins AOC Valençay, AOC Reuilly, des escargots cuisinés, des glaces artisanales, des légumes, des fruits, des bières, du cola artisanal, du safran et gâteaux au safran, des confitures variées et encore bien d’autres produits locaux… Vous pourrez admirer le travail de fabrication de jouets et objets bois ou encore du travail du mohair et de la soie.

Venez à la rencontre des producteurs de pays, vignerons et artisans qui vous régaleront avec les pépites de notre beau terroir. Vous pourrez vous approvisionner ou savourer des bons produits locaux et de saison en direct des producteurs.

joana.augros@indre.chambagri.fr +33 2 54 61 61 88

© Bienvenue à la Ferme

Éguzon-Chantôme

