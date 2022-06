MARCHÉ DE PRODUCTEURS DU PAYS DE RETZ Machecoul-Saint-Même Machecoul-Saint-Même Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

2022-07-09 – 2022-07-09

Loire-Atlantique Une journée de rencontres avec plusieurs producteurs de la région: Brasserie Artisanale, Viticulteurs, Fromager, Ostréiculteur, Spiritueux, Artisan Glacier, Traiteur… Dégustation, vente directe et musique

Rencontre avec les producteurs et artisans du Pays de Retz contact@brasserielamaisonblanche.com +33 6 12 99 46 24

