Domaine national de Champs – Château et parc, le dimanche 19 septembre à 09:30

Marché de producteurs ——————— Depuis quelques mois la cour de la ferme du château abrite un marché de producteurs locaux tous les 3eme dimanche de chaque mois. Organisé par notre récente association des Amis des Domaines des Châteaux de Champs-sur-Marne et de Jossigny, ce marché convie de nombreux producteurs locaux proposant des produits de qualité. Retrouvez tous les produits d’une grande fraicheur et favorisant un circuit court !

Port du masque obligatoire

Venez profiter des produits de qualité proposés par notre marché de producteur ! Domaine national de Champs – Château et parc 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Centre Ville Seine-et-Marne

2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T13:00:00

