Marché de producteurs Desnes Desnes Catégories d’évènement: Desnes

Jura

Marché de producteurs Desnes, 25 juin 2022, Desnes. Marché de producteurs Desnes

2022-06-25 17:00:00 – 2022-06-25 23:00:00

Desnes Jura Desnes Venez assister au marché de producteurs locaux de Desnes : un lieu de rencontre et un espace de valorisation des filières courtes et de la vie locale ! mairie.desnes@free.fr +33 3 84 85 02 07 Venez assister au marché de producteurs locaux de Desnes : un lieu de rencontre et un espace de valorisation des filières courtes et de la vie locale ! Desnes

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Desnes, Jura Autres Lieu Desnes Adresse Ville Desnes lieuville Desnes Departement Jura

Desnes Desnes Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/desnes/

Marché de producteurs Desnes 2022-06-25 was last modified: by Marché de producteurs Desnes Desnes 25 juin 2022 Desnes Jura

Desnes Jura