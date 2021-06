Marché de producteurs de Vergt et atelier cuisine/santé Vergt, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Vergt.

Aller à la découverte des producteurs sur le marché de Vergt. Valoriser ce marché grâce aux liens noués depuis plusieurs années par l‘association avec les différents acteurs (agriculteurs, artisans, mairie…). Faire découvrir la diversité et la qualité de la production locale, notamment aux familles du territoire. Sensibiliser à l’alimentation bio, saine et locale, qui en général limite les déchets et est bon marché.

Tout public à partir de 6 ans, enfants accompagnés.

+33 5 53 05 75 44

