Marché de producteurs de Rahon Rahon, 16 avril 2022, Rahon.

Marché de producteurs de Rahon Parking de la Mairie 12 Rue de l’Eglise Rahon

2022-04-16 – 2022-04-16 Parking de la Mairie 12 Rue de l’Eglise

Rahon Jura Rahon

EUR Environ 15 producteurs locaux vous proposent leurs produits et leur élaboration. Vous y trouverez: fromages, pâtisseries sucrées et salées, œufs, sirops, confitures, vinaigres, condiments, chocolats, miel, huiles, bière, volailles, viande de porc et charcuterie, escargots,produits à base de lait d’ânesse et savons (sous réserve de la présence de tous les producteurs inscrits).

marche-producteurs-39@orange.fr http://www.marches-producteurs-39.fr/

Environ 15 producteurs locaux vous proposent leurs produits et leur élaboration. Vous y trouverez: fromages, pâtisseries sucrées et salées, œufs, sirops, confitures, vinaigres, condiments, chocolats, miel, huiles, bière, volailles, viande de porc et charcuterie, escargots,produits à base de lait d’ânesse et savons (sous réserve de la présence de tous les producteurs inscrits).

Parking de la Mairie 12 Rue de l’Eglise Rahon

dernière mise à jour : 2022-04-06 par