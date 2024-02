MARCHÉ DE PRODUCTEURS DE PONT-CHÂTEAU Pontchâteau, samedi 6 avril 2024.

MARCHÉ DE PRODUCTEURS DE PONT-CHÂTEAU Pontchâteau Loire-Atlantique

Marché de producteurs tous les samedis matin du 2 mars au 21 décembre 2024

So’Laezh yaourts, crèmes dessert et glaces

Les Jardins de la Perrière légumes

Potager de l’impasse légumes

Le fournil de la barre pains, volailles et terrines de volaille

Rucher de la Roche aux Chênes miels, bonbons au miel et nougat

Le fournil d’MC brioches, pommes

La ferme des Genêts viande de boeuf et de veau, céréales, produits cuisinés et terrines, huiles, fromage de chèvre

Seb Galettes galettes fraiches

Les Fleurs de l’Isle fleurs fraiches et séchées

Et tous les 15 jours

Les pâtisseries de Sam pâtisseries et gourmandises sucrées

Anaïs Savons la planète savons

Le Jardin Médecine Herbaline plantes aromatiques, médicinales et potagères

et toujours la bière, le cidre et le jus de pommes au Comptoir des Producteurs ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 12:30:00

Allée du Brivet

Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire otsi@cc-paysdepontchateau.fr

