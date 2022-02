Marché de producteurs de Pays Saint-Romain-Lachalm Saint-Romain-Lachalm Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire De 17h à 20h : plus de 25 producteurs présents pour un marché 100% terroir. Marché animé tous les vendredis soirs Saint-Romain-Lachalm

