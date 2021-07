Saint-Romain-Lachalm Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire, Saint-Romain-Lachalm Marché de producteurs de Pays Saint-Romain-Lachalm Saint-Romain-Lachalm Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Romain-Lachalm

Marché de producteurs de Pays
2021-07-30

Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire Saint-Romain-Lachalm De 17h à 20h : plus de 25 producteurs présents pour un marché 100% terroir. Animations : découverte des produits du marché (tout public-sur réservation) dernière mise à jour : 2021-07-22 par

