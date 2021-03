Saint-Romain-Lachalm Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire, Saint-Romain-Lachalm Marché de producteurs de Pays Saint-Romain-Lachalm Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Romain-Lachalm

Marché de producteurs de Pays, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Saint-Romain-Lachalm. Marché de producteurs de Pays 2021-07-02 – 2021-07-02

Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire De 17h à 19h : plus de 25 producteurs présents pour un marché 100% terroir. De 17h à 19h : plus de 25 producteurs présents pour un marché 100% terroir.

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Romain-Lachalm Autres Lieu Saint-Romain-Lachalm Adresse Ville Saint-Romain-Lachalm