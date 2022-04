Marché de producteurs de pays Roussines Châteauroux, 16 juin 2022, RoussinesChâteauroux.

2022-06-16 18:00:00 – 2022-06-16 22:00:00

Roussines Indre Roussines Châteauroux Indre

24 rue des Ingrains Chambre d’Agriculture de l’Indre Châteauroux Le marché sera pour vous l’occasion de faire vos courses et aussi de manger sur place les plats et produits proposés. Les producteurs vous accueillerons place de l’église à partir de 18h jusqu’en soirée. Vous trouverez sur place des charcuteries et viandes de porcs accompagnés de légumes poêlés, de la viande d’agneaux à la plancha accompagnée de frites, des escargots, des fromages de chèvres AOP Pouligny, du vin AOP Valençay, des bières, du miel, du safran et ses produits dérivés, du pain et des pâtisseries et encore bien d’autres produits succulents et locaux …

Marché en semi-nocturne dans une ambiance conviviale.

environnement.territoires@indre.chambagri.fr +33 2 54 61 61 88

© Bienvenue à la ferme

dernière mise à jour : 2022-04-08 par