Marché de producteurs de pays Roussines, jeudi 15 août 2024.

Marché de producteurs de pays Roussines Indre

Jeudi

Marché en semi-nocturne dans une ambiance conviviale.

Le marché sera pour vous l’occasion de faire vos courses et aussi de manger sur place les plats et produits proposés. Les producteurs vous accueillerons place de l’église à partir de 18h jusqu’en soirée. Vous trouverez sur place des charcuteries et viandes de porcs accompagnés de légumes poêlés, de la viande d’agneaux à la plancha accompagnée de frites, des escargots, des fromages de chèvres AOP Pouligny, du vin AOP Valençay, des bières, du miel, du safran et ses produits dérivés, du pain et des pâtisseries et encore bien d’autres produits succulents et locaux … EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15 18:00:00

fin : 2024-08-15 22:00:00

Place de l’Eglise

Roussines 36170 Indre Centre-Val de Loire environnement.territoires@indre.chambagri.fr

